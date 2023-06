Pelo menos 11 pessoas mortas num ataque a mesquita no Afeganistão

Pelo menos 11 pessoas morreram hoje e 30 ficaram feridas num ataque a uma mesquita no norte do Afeganistão, onde ocorreu o funeral de um governador assassinado na terça-feira, informou o Ministério do Interior.

"Hoje por volta das 11:00 (07:00 em Lisboa), inimigos do Islão explodiram a Mesquita Nabawi na cidade de Faizabad (...), enquanto um grande número de compatriotas participou na cerimónia de homenagem a Nisar Ahmad Ahmadi", governador da província de Badakhshan, detalhou o Ministério do Interior.

Na terça-feira, pelo menos três pessoas morreram, incluindo um alto funcionário talibã, num ataque de um bombista suicida no noroeste do Afeganistão, segundo fonte oficial à agência de notícias EFE.

Entre os mortos estava Nisar Ahmad Ahmadi, o governador interino de Badakhshan.

O ataque ocorreu quando o alto funcionário do Governo talibã estava viajar num automóvel oficial em Faizabad. Segundo a fonte, o homem suicida viajava num outro carro e detonou os explosivos no momento em que passou pelo veículo onde estava Ahmadi.