Radicais islâmicos mataram pelo menos 20 civis em novos ataques no leste da RDCongo

Pelo menos 20 civis foram mortos em ataques durante o fim de semana por alegados membros das Forças Democráticas Aliadas em várias aldeias da província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), anunciou uma organização não-governamental.

Segundo a organização não-governamental Convenção para o Respeito dos Direitos Humanos (CRDH), oito pessoas foram mortas e várias raptadas num ataque, no sábado, às aldeias de Mutuyeyi, Bekembele e Bulesi, localizadas em torno de Komanda, no território de Irumu.

Um dia depois, os atacantes visaram Muteyi, onde mataram oito camponeses, como noticiou a emissora Radio Okapi. Dois outros civis foram mortos horas mais tarde num ataque na aldeia de Makanga, situada no território de Mambasa.

As forças da Missão das Nações Unidas na RDCongo (Monusco) instalaram uma base temporária em Loya, a 16 quilómetros de Komanda, no início de maio, para tentar fazer face ao aumento dos ataques das Forças Democrática Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que têm ligações ao grupo extremista islâmico Estado Islâmico.

As ADF, um grupo ugandês criado na década de 1990, particularmente ativo no leste da RDCongo e acusado de matar centenas de civis nesta parte do país, sofreu uma cisão em 2019 depois de o seu líder ter jurado fidelidade ao grupo radical Estado Islâmico na África Central (ISCA, na sigla em inglês), sob cuja bandeira tem operado desde então.