Polícia moçambicana detém dois homens por tentativa de tráfico de uma criança

A polícia moçambicana anunciou a detenção de dois homens de nacionalidade malauiana que terão tentado traficar uma criança de nove anos na província do Niassa, no norte de Moçambique.

Os dois homens, de 43 e 47 anos, foram intercetados no posto de travessia de Mandimba e não tinham os seus documentos de identificação, nem os da criança, disse o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) no Niassa, Moisés Matangue.

Interrogados pela polícia, os dois malauianos alegaram que "o menor era seu neto e pretendiam levá-lo para a República do Maláui, onde ia residir", referiu o porta-voz do Sernic.

Segundo as autoridades policiais, os suspeitos hospedaram-se numa residência no distrito de Chimbonila e quando se retiraram levaram consigo o menor sem a autorização dos pais.