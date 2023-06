A directora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, foi uma das oradoras do VII Encontro de Idosos – ‘Os novos Velhos’, organizado pela ‘Garouta do Calhau’ – Associação para o Desenvolvimento Comunitário do Funchal. Sob o tema ‘Desafios da Década 2021-2030 - mais velhos, mais activos, mais saudáveis’, a governante explicou que a “rede colaborativa” é fundamental para lidar com o novo cenário demográfico.