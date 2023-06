AMAK apresenta o novo Troféu Regional de DRIFT

Foi apresentado esta quarta-feira, 7 de Junho, no salão nobre da Câmara Municipal de São Vicente, o mais novíssimo Troféu Regional de DRIFT da AMAK. O troféu, do qual a Associação Madeirense de Automobilismo e Karting é promotor, terá no seu calendário quatro provas, com a estreia já marcada para o próximo domingo, dia 11, na vila de São Vicente.

A segunda prova do calendário será em Água de Pena com o Sem Tracção a 2 e 3 de Setembro, seguindo depois ao Funchal a 9 e 10 do mesmo mês. O Troféu Regional de DRIFT encerra as suas contas no Porto Santo a 7 e 8 de Outubro.

"É o início de uma modalidade de forma oficial, que teve início pela Flick. Realço o trabalho do Xavier Ramos, pessoa de grande responsabilidade, que foi o grande impulsionador para que isto acontecesse", destacou Luis Madruga, vice-presidente da AMAK.

Quanto ao troféu acrescenta: "Iniciamos dia 11 em São Vicente com uma Câmara que abraçou este projecto e gosta do automobilismo. A segunda prova será o Sem tracção na Água de Pena, a terceira no Funchal e termina no Porto Santo."

"O Drift ou Drifting é uma técnica de condução que consiste em fazer as curvas em derrapagem controlada, fazendo com que a traseira do carro se solte e percorra a parte exterior da curva, enquanto a parte da frente percorre o interior, com o máximo de ângulo e velocidade possível, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro andar literalmente de lado", explica o comunicado enviado pela AMAK.

Numa prova/evento de Drift existem vários parâmetros de avaliação: a Velocidade (de entrada e média), Ângulo de Drift, proximidade aos clipping-points e/ou Drift Zones e aos outros carros (Linha), Espetáculo dado pelo piloto, e que são avaliados por Juízes e/ou telemetria. O ponto alto da prova/evento é a fase final, as designadas batalhas, nas quais os pilotos competem no 1 contra 1 em simultâneo no traçado.