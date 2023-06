Conservatório apresenta cinco espectáculos numa semana

Entre hoje e 12 de Junho, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresentará cinco espectáculos à comunidade, todos com entrada livre, envolvendo perto de 150 artistas, entre alunos e docentes do Conservatório e militares da Banda Militar da Madeira.

Estreia hoje o espectáculo de teatro ‘Diário de um Sem Abrigo – a partir dos dias e noites de Jorge Costa a viver nas ruas de Lisboa’, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, promovido pelos alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Artes do Espevtáculo – Interpretação.

Este trabalho, orientado pelo professor João Paiva, tem início agendado para as 21 horas e foi criado a partir do livro ‘Diário de um Sem-Abrigo’, de Jorge Costa. O concerto terá reposição a 9 de Junho, pela mesma hora e no mesmo local.

A 10 de Junho, será realizado um concerto com o Estúdio de Música Antiga do Conservatório, pelas 19 horas, na Igreja de São Pedro, no Funchal. Este grupo, orientado pelo professor e cravista Giancarlo Mongelli, tem o propósito de abordar a interpretação de repertório musical antigo, especialmente o repertório do período barroco, de um ponto de vista historicamente informado, adequando-se às mais recentes tendências em relação à execução desta tipologia de música. Desta forma, todo o programa deste concerto está relacionado com a música do séc. XVII e primeira metade do séc. XVIII.

No mesmo dia, à mesma hora, no jardim do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico, será realizado um evento para o público mais novo, com a reposição dos temas do Festival da Canção Infantil da Madeira, integrando o Coro Infantil do Conservatório e os solistas da edição de 2023. A direção artística é da professora e maestrina Zélia Gomes. Relembra-se que este espetáculo contou com 12 temas originais a concurso e decorreu no passado mês de abril, no Centro de Congressos da Madeira.

No dia 12 de Junho, segunda-feira, pelas 18h00, será realizado um Recital pela Banda da Zona Militar da Madeira, na Sala de Orquestra do Conservatório, para alunos do Conservatório e público geral.

Também no mesmo dia, mas no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, decorrerá um concerto pela Orquestra de Bandolins e Guitarras do Conservatório, com início agendado para as 20h00. Esta formação artística é composta por jovens músicos dos cursos livres em artes e o seu repertório inclui músicas dos géneros clássico, ligeiro e contemporâneo. A direcção artística é da responsabilidade da professora Teresa Leão.