Papa Francisco submetido a cirurgia

O Papa Francisco está a ser submetido a uma cirurgia para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal, indicaram hoje fontes do Vaticano.

Segundo as mesma fontes citadas pela agência de notícias italiana ANSA, a intervenção cirúrgica do Papa, com anestesia geral, é uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica.

No hospital Gemelli, em Roma, Jorge Bergoglio está a ser operado pela equipa do clínico e académico Sergio Alfieri, que já o operou há dois anos.

A Prefeitura da Casa Pontifícia tinha anunciado pouco antes o cancelamento das "audiências especiais e gerais" do Papa "até 18 de junho por razões de saúde".