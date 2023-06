Papa envia cardeal a Kiev para tentar mediar paz

O cardeal italiano Matteo Zuppi estará hoje e na terça-feira em Kiev, na condição de enviado do Papa, para uma missão de mediação de paz na Ucrânia, divulgou hoje o Vaticano num comunicado.

"Nos dias 05 e 06 de junho de 2023, o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, estará em visita a Kiev como enviado do Papa Francisco", lê-se na nota.

O principal objetivo desta iniciativa "é ouvir atentamente as autoridades ucranianas sobre os caminhos possíveis para alcançar uma paz justa e apoiar gestos de humanidade que contribuam para aliviar as tensões", referiu o comunicado.

De acordo com o Vaticano, Zuppi seria uma espécie de interlocutor entre os Presidentes russo, Vladimir Putin, e o ucraniano, Volodymyr Zelensky, embora ainda não tenha sido anunciada uma data para a viagem a Moscovo.

No momento, a agenda do cardeal na Ucrânia também não foi divulgada.

Zuppi já tinha sido incumbido por Francisco de "liderar uma missão para ajudar a reduzir as tensões no conflito na Ucrânia", segundo a secretaria de Estado do Vaticano, há algumas semanas.

O arcebispo de Bolonha é conhecido por ser um religioso "dedicado aos mais pobres e migrantes".

Estas características, mas sobretudo o seu trabalho de mediação nos acordos de paz em Moçambique em 1992, na Guatemala em meados dos anos 90 e pela sua colaboração com Nelson Mandela para o cessar-fogo no Burundi em 2003, levaram o Papa a confiar-lhe esta delicada missão.