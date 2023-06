Papa pediu orações pelas vítimas do acidente ferroviário na Índia

O papa Francisco pediu hoje que se reze pelas "numerosas vítimas" do acidente ferroviário na Índia, que causou quase 300 mortos e mais de mil feridos.

O líder da Igreja católica, que falava após a celebração do Angelus, disse dedicar as suas "orações às numerosas vítimas do acidente ferroviário ocorrido há dois dias na Índia", pedindo para que o "pai celestial acolha as almas dos defuntos no seu reino".

Francisco pediu ainda apoio para os familiares das vítimas.

Perante os cerca de 20 mil fiéis hoje reunidos na Praça de S. Pedro, o papa pediu também pelos povos confrontados com "o flagelo da guerra", deixando uma palavra especial para a "amada e atormentada Ucrânia".

No sábado o líder da Igreja católica já tinha manifestado, em comunicado, a sua "profunda tristeza" pelo acidente ferroviário ocorrido na sexta-feira, na Índia, país que pretende visitar no próximo ano.

O acidente ocorreu às 19:20 locais (13:50 em Lisboa) perto de uma estação na localidade de Bahanaga, no estado de Odisha, a 1.600 quilómetros a nordeste da capital Nova Deli.

Dez a 12 vagões de um comboio descarrilaram e os destroços de alguns dos vagões caíram num trilho próximo, explicou o porta-voz da Indian Railways, Amitabh Sharma. Esses destroços, acrescentou o responsável, foram atingidos por um outro comboio de passageiros, que viajava na direção oposta. Um terceiro comboio de carga também esteve envolvido no acidente.