Acesso à Fajã das Galinhas desobstruído, mas com circulação condicionada a uma faixa

Segundo nota enviada pela autarquia de Câmara de Lobos, o acesso à Fajã das Galinhas já se encontra desobstruído, mas com a circulação condicionada a apenas uma faixa. Durante os próximos dias será realizada a limpeza integral do entulho de forma a desobstruir as duas faixas de rodagem.

A autarquia irá recorrer à Secretária Regional de Equipamentos e Infraestruturas, para que a equipa de rocheiros proceda à análise da escarpa afectada, assim que as condições climatéricas e do talude o permitam.

O efectivo operacional municipal está a percorrer ao longo do dia de hoje todo o concelho, procedendo às limpezas necessárias de forma a repor a normalidade de circulação e a desobstruir adufas e linhas de água.

A equipa da Divisão de Intervenção Social da Autarquia está no terreno aferindo as necessidades das 25 pessoas que ficaram desalojadas, a saber: no Curral das Freiras pernoitaram no Sede da Associação Refugio da Freira na Seara Velha, 10 pessoas de 3 agregados familiares. Outros 2 agregados composto por um total de 4 pessoas pernoitaram em casa de familiares.Dada a melhoria das condições climatéricas estima-se que regressem hoje às suas habitações.

No Jardim da Serra, sete pessoas desalojadas ficaram abrigadas por opção própria em casa de familiares. A autarquia encontra-se no terreno a proceder à avaliação das condições da habitação. Pernoitaram hoje novamente em casa de familiares até estarem aferidas as condições de segurança e habitabilidade.

Por fim, no Estreito de Câmara de Lobos, quatro pessoas do Sítio do Castelejo, Estreito de Câmara de Lobos, ficaram alojadas no Pavilhão gimnodesportivo de Câmara de Lobos. Uma delas é residente no Funchal e ficou a pernoitar porque dadas as condições de circulação e o adiantado da hora não existiam autocarros para a sua residência. Regressam hoje às respectivas habitações.