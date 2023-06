XI Torneio Cidade do Funchal acontece este fim-de-semana

O XI Torneio Cidade do Funchal, acontece no próximo fim-de-semana, no dia 9 e 10 de Junho de 2023, dia em que se celebra os 25 anos do Complexo Desportivo da Nazaré.

O Complexo Desportivo da Nazaré, surgiu em 1998 com um conceito inovador de espaço de exercício físico. Hoje é um espaço desportivo de referência para as famílias da nossa cidade no que toca à prática de exercício físico.

Neste espaço, está incluindo o Ginásio Naval AquaGym e a modalidade de Natação, que já formou milhares de atletas.

O Torneio Cidade do Funchal, surgiu em 2011, trata-se de um evento caracterizado como a verdadeira festa da natação regional.

Neste momento estão inscritos, 174 atletas, provenientes de 5 clubes regionais, dos quais 88 são atletas masculinos e 86 femininos.

Esta é uma prova com organização da Associação de Natação da Madeira e do Clube Naval do Funchal.