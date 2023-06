Famílias deverão ficar alojadas no RG3 no máximo por 3 semanas

As famílias funchalenses que por motivos de segurança tiveram de abandonar as suas residências nos últimos dois dias, na sequência dos impactos da depressão Óscar, e que estão alojadas no Regimento de Guarnição número 3 deverão ter uma resposta habitacional nas próximas 3 semanas.

Estamos a prever duas a três semanas para conseguirmos, em parceria com o Governo Regional, com o IHM, uma resposta concertada para esta situação”. Helena Leal.

A informação foi avançada pela vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, que garantiu tudo estar a ser feito, em articulação com o Governo Regional, para assegurar uma resposta para as 20 famílias, compostas por cerca de 60 pessoas que ficaram desalojadas nos últimos dias.