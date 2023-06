Catorze famílias do Complexo Habitacional do Canto do Muro III realojadas no RG3

A Câmara Municipal do Funchal refere que esta manhã, após uma actualização de uma vistoria técnica realizada em 2018, ao Bloco II do Complexo Habitacional Canto do Muro III, decidiu realojar, no RG3, 14 famílias (41 pessoas), até que seja realizada uma nova avaliação da situação e feita a caracterização socioeconómica dos referidos agregados.

"A vistoria de actualização foi realizada, em conjunto, pelos serviços da autarquia e do Laboratório Regional de Engenharia Civil, e atendem a problemas na estabilidade estrutural do referido edifício, que reflectem preocupações acrescidas com a forte pluviosidade registada nos últimos dias", refere a nota enviada.