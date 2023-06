Costa garante às comunidades portuguesas relação desburocratizada e mais tecnológica

O primeiro-ministro fez hoje, perante a comunidade portuguesa de Joanesburgo, uma espécie de balanço sobre as medidas tomadas pelos seus governos para ampliar direitos dos emigrantes e assinalou que no sábado entrará em funcionamento o consulado virtual.

António Costa discursou imediatamente antes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no pavilhão da União Cultural, Recreativa e Desportiva Portuguesa de Joanesburgo, tendo a escutá-lo, entre outros, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Nesta iniciativa, no âmbito das Comemorações do Dia de Portugal e de Camões junto das comunidades portuguesas na África do Sul, o líder do executivo português deixou apenas uma mensagem de caráter político ao lembrar que o atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi eleito [deputado do PS] pela emigração, mais precisamente pelo círculo eleitoral Fora da Europa. Uma breve passagem em que também referiu que o próprio Presidente da República é também eleito pelos portugueses residentes fora do território nacional.

De resto, o discurso do primeiro-ministro destinou-se a procurar evidenciar as medidas dos seus governos em relação às comunidades portuguesas, destacando, então, que, no dia 10 de Junho, entrará em funcionamento o consulado virtual -- medida que já anunciara no início desta semana em Luanda.

"Temos sempre de procurar fazer mais e melhor para estarmos cada vez mais próximos de cada um de vós. Esse esforço é feito em primeira linha pelos cônsules e pelos embaixadores. Mas hoje as tecnologias permitem-nos cada vez mais estar mais próximos uns dos outros mesmo à distância", referiu.

De acordo com António Costa, as suas equipas governamentais a partir de novembro de 2015, "tinham o sonho antigo de conseguir instalar o telemóvel de cada pessoa, ou no computador, um verdadeiro consulado, onde se possa tratar de todas as operações que não requerem uma conversa pessoal e direta com cônsules ou embaixadores".

"Neste 10 de Junho de 2023, vamos finalmente lançar o consulado virtual. Quando chegarem a casa, num sítio onde tenham rede forte, se forem ao portal das comunidades portuguesas, poderão já encontrar a entrada para o consulado virtual. O registo é muito fácil: Quem tem cartão do cidadão e o leitor pode fazer assim a inscrição; quem não tem pode fazer o acesso à chave móvel digital através da própria câmara do telemóvel com o seu registo biométrico", explicou.

Depois de detalhar as operações que estarão disponíveis online a partir de sábado, disse que haverá uma plataforma para os agendamentos consulares, "de forma a que isso seja tramitado entre cada um e os consulados, sem intermediários, acabando com aqueles que fazem negócios à custa da venda de agendamentos do atendimento consular".

"É um passo muito importante para a nossa proximidade", sustentou.