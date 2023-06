ONG declara "emergência nacional" pela deterioração dos direitos LGBTQI

A maior plataforma de defesa de pessoas LGBTQI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Queer e Intersexo) nos Estados Unidos declarou hoje "estado de emergência nacional" no país, devido à deterioração dos direitos desta comunidade.

"Durante esta sessão legislativa, foram apresentados mais de 525 projetos de lei estatais a atacar a comunidade LGBTQI e mais de 220 visaram a comunidade trans. Até ao momento, mais de 70 destes foram assinados", refere, num relatório, a presidente da organização não-governamental (ONG) Human Rights Campaign (HRC), Kelley Robinson.

O relatório foca vários estados, como Texas, Tennessee e Florida, de maioria republicana, que proibiram a abordagem sobre orientação sexual nas escolas de ensino básico e promoveram leis para restringir o aborto ou negar serviços de saúde e atendimento psicológico a pessoas LGBTQI, entre outras questões.

Em concreto, a ONG destacou que esta situação desencadeou uma "maré" de transfobia e homofobia que põe em risco a vida de milhares de pessoas devido ao aumento da depressão e stresse nos seus membros, bem como um aumento de ataques de ódio contra a comunidade LGBTQI.

Esta plataforma também denunciou que muitas das leis aprovadas "copiam e colam" a linguagem de organizações conservadoras como a Heritage Foundation, a Family Policy Alliance ou a Alliance in Defense of Freedom, que se opõem à igualdade LGBTQI e utilizam casos de menores transexuais para promover o ódio.

"Estes projetos de lei visam legislar e excluir as pessoas LGTBQI de todos os aspetos da vida quotidiana, revertendo as proteções legais existentes, reduzindo a visibilidade e a aceitação cultural e social da comunidade", alertou a ONG no relatório.

"A boa notícia é que para cada Florida há um Michigan, que se tornou o 22.º Estado a assinar proteções contra a discriminação LGBTQI. E para cada Texas, há uma Pensilvânia, (...) que é o 23.º Estado a adotar medidas contra a discriminação LGBTQI nos livros", concluiu.