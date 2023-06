Marítimo foi campeão de Portugal há 97 anos

Faz hoje precisamente 97 anos que o C. S. Marítimo foi campeão de Portugal, naquele que é ainda o seu maior feito desportivo. Nessa altura, nos primórdios do futebol em Portugal, era a competição máxima que se disputava no país. A prova comportava uma fase final que englobava os 12 campeões das Associações de Futebol: Olhanense (Algarve), Sporting de Espinho (Aveiro), Luso Beja (Beja), Sporting de Braga (Braga), União de Coimbra (Coimbra), FC Porto (Porto), Estrela de Portalegre (Portalegre), Os Leões de Santarém (Santarém), Sport Clube Vianense (Viana do Castelo), Vila Real (Vila Real) e Marítimo (Funchal).

A competição iniciou-se, em fase de eliminatórias, a 9 de Maio e conclui-se com a Final disputada a 6 de Junho de 1926. O C. S. Marítimo apurou-se directamente para as meias-finais, após ter conquistado o apuramento regional, ao sagrar-se campeão da Madeira pela quinta vez consecutiva. Um título conquistado após uma finalíssima com o CF União com direito a prolongamento e com alguma polémica.

Feito isto, a 14 de Maio de 1926, a bordo do vapor S. Miguel, o Marítimo parte para a sua quarta presença, em cinco edições, no Campeonato de Portugal. Chefiam a caravana o presidente do clube, Joaquim Quintino Travassos Lopes, e o vogal João de Araújo. Na primeira meia-final, disputada no Porto, os Belenenses bateu o Olhanense por 2-1. Estava apurado o primeiro finalista. No outro jogo, realizado a 23 de Maio de 1926, o campeão do Funchal (como a imprensa continental então designava o Marítimo) bateu o campeão do Porto (FootBall Club do Porto) por uns espantosos 7-1. Afinal o FC Porto vencera a prova no ano anterior e estava em Lisboa para defender o seu título.

Seguiu-se a final. Na altura houve polémica a propósito da marcação da final. A data da final acabou adiada por uma semana em virtude do Belenenses inicialmente não querer jogar no Porto. Alegavam os ‘azuis’ de Belém que a cidade era abertamente contra o clube de Lisboa.

Os maritimistas já estavam há duas semanas no Continente. Mas estavam apenas a hora e meia do maior feito da sua história. O jogo sempre se disputou no Porto, no Campo do Ameal, a 6 de Junho de 1926, num ambiente fantástico, mesclado de ansiedade e curiosidade de assistir.

Aos 35 minutos os verde-rubros não concretizam uma grande penalidade, mas não se deixaram abater. Os golos surgiram só na segunda parte, o primeiro por José Fernandes ‘Bisugo’, estavam decorridos 10 minutos, e o segundo por Jose Ramos (o José Pequeno). O ‘capitão’ do Belenenses, Augusto Silva, foi expulso mas recusou-se a sair. O árbitro acabou nessa altura o jogo. O Marítimo era campeão de Portugal.

A Madeira viveu um momento de festa e celebração. No dia da final, tal como no jogo contra o FC Porto, muitos adeptos do Marítimo dirigiram-se para a Estação Pico-Rádio, onde aguardaram pelo desfecho do jogo. Pouco depois das 17 horas, através da Western Telegraph Company foi recebido o telegrama com a tão desejada noticia: o CS Marítimo era campeão de Portugal. A cidade ficou em polvorosa com milhares de pessoas nas ruas.

A caravana do Marítimo só chegaria à Madeira a 10 de Junho de 1926 a bordo do vapor Lima. A festa prolongar-se-ia por muitos dias. E hoje é uma memória que urge sempre recordar e comemorar.