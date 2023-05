Eleições municipais em Itália dão ampla vitória à direita no poder

As eleições municipais italianas deram uma ampla vitória aos candidatos de direita, que venceram em seis capitais e roubaram importantes bastiões da esquerda, como Ancona, onde os progressistas governavam há mais de três décadas.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, a Itália virou hoje à direita na segunda volta das eleições municipais, que se realizaram entre domingo e hoje, nas cidades em que nenhum candidato alcançou uma maioria superior a 50% na primeira volta, a 14 e 15 de maio.

Depois de contados os votos, os candidatos apoiados pela coligação conservadora, que replica o apoio governamental, formado pelos Irmãos de Itália, La Liga e Força Itália, impuseram-se na maioria das localidades, incluindo as capitais de província Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi.

"Quero agradecer a todos os cidadãos que escolheram confiar no centro-direita, premiando o nosso bom governo, as nossas propostas e a nossa concretização", disse a líder do governo italiano, que desde outubro governa em coligação com a extrema-direita de Matteo Salvini e o conservador Silvio Berlusconi, num video publicado nas suas redes sociais.

De todas as vitórias, a mais simbólica acaba por ser obtida em Ancona, governada por executivos de esquerda há mais de três décadas e que o novo Partido Democrata (PD), liderado por Elly Schlein, aspirava manter.

A nova líder da social-democracia italiana perdeu não só esta importante cidade, mas também não conseguiu recuperar Pisa e Siena, na Toscânia, onde os resultados da primeira volta tinham sido renhidos, venceu com apenas um ponto de vantagem em Vicenza, onde o seu partido concorreu em coligação com os centristas do movimento Italia Viva e Azione, tendo conseguido manter Brescia e Treamo.

"É uma derrota clara; são eleições locais, mas mostram que o vento a favor da direita continua a soprar forte", admitiu a líder da oposição italiana numa conferência de imprensa realizada na sede do partido, em Roma.