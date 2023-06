Women’s Golf Day adiado para 30 de Junho

A cidade do Funchal o Clube Palheiro Golfe e o Palheiro Golf tinham agendado para esta quarta-feira, um evento internacional ligado ao mulheres golfista, denominado por Women’s Golf Day.

Contudo a Depressão 'Óscar' que assolou a Madeira no dia de hoje levou a que a organização adia-se a iniciativa para o próximo dia 30 de Junho.

Este movimento criado em 2016 pela norte-americana Elisa A. Gaudet, prestigiada escritora da indústria de golfe em termos internacionais, integrando também as celebrações dos 30 anos do Palheiro Golf teremos, numa iniciativa dedicado exclusivamente às mulheres, sendo este aberto a mulheres de todas as idades, jogadoras de golfe ou não.

O objetivo do evento é proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo para mulheres de todo o mundo, incentivando-as a se conectarem e se divertirem enquanto jogam golfe, socializam e participam de outras atividades emocionantes.

De referir que a edição de 2023 do ‘Women’s Golf Day’ é realizado em simultâneo com 80 países ao redor do mundo, e em mais de 1.200 regiões distintas, sendo que o clube madeirense é um dos únicos clubes portugueses a aderir a esta iniciativa.

Segundo o site oficial (https://womensgolfday.com/) esta iniciativa, que conta com oito edições, incluindo o de 2023, tem já um alcance superior a 113 milhões de pessoas.

A iniciativa madeirense contará com a presença especial da actriz portuguesa Vanessa Martins, conhecida por suas performances em diversas produções televisivas e cinematográficas.

Vanessa Martins é uma defensora entusiasmada da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, e a sua presença no Womens Golf Day, no Palheiro Golf, será uma oportunidade para as participantes se inspirarem e aprenderem com sua experiência.

Neste evento contaremos igualmente com palestras inspiradoras de mulheres líderes em suas respetivas áreas de atuação, como desporto, negócios e empreendedorismo.

O evento será uma oportunidade única para as mulheres se conectarem e se inspirarem, enquanto desfrutam do desporto do golfe e terminam com um maravilhoso Cocktail Sunset, pelas 19 horas, no terraço do recém-renovado Restaurante Vista Balancal.