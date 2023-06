Reconciliação com a velhice

Boa noite!

Uma vida digna até ao fim dos nossos dias exige compromisso da cidadania empenhada, mesmo que nem todos sejam dados a uma participação corajosa, responsabilidade social das empresas e atenção permanente e séria do Estado.

A missão colectiva faz-se de pequenos grandes gestos, de comportamentos e de generosidade, como aquela que fez nascer há 20 anos, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, que viria anos depois a adoptar o nome ‘Garouta do Calhau’.

Um grupo de pessoas talhadas para o bem comum assumem que “refinaram o pensamento e deram expressão às preocupações sociais que partilhavam com o propósito humanista de alertar para as comunidades de jovens e adultos excluídos do elevador social”.

De mãos dadas com o altruísmo, o humanismo, a dignidade, a solidariedade, a bondade, a justiça e a tolerância empenharam-se em combater a pobreza e a discriminação social, em compreender o tempo presente e ajudar quem precisa e a pensar as realidades que visam superar os desafios futuros.

Em 20 anos de existência, a ‘Garouta’ hoje mulher tem obra feita, sonhos e projectos, mas sobretudo vontade em caminhar com todos quantos precisam de um sentido para a vida, dando dignidade aos idosos e cuidando do essencial para a educação e o bem-estar das crianças.

É uma instituição que distribui amor e que questiona o aparentemente definitivo. É neste quadro que dedica desde hoje três dias aos novos velhos e a três momentos que contemplam, regras e excepções, corpo e mente, ética e saúde.

Uma reflexão que ocorre num momento em que o cardeal madeirense Tolentino Mendonça perde a sua mãe, com 88 anos feitos com um olhar de amor. Com a lucidez de sempre, na missa de corpo presente da mulher que lhe deu vida, deixa novamente um apelo à valorização dos mais velhos. “A velhice é também um recurso humano de que nós precisamos muito, para nos reconciliarmos mais profundamente com a vida, com aquilo que ela é”, referiu ontem em Machico.

Palavras que recuperam a dimensão de um texto publicado em plena pandemia em que exorta a necessidade de reconciliação com a velhice, considerando ser “erro grosseiro representar os velhos como um peso”. Até porque...