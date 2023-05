Ucrânia garante ter destruído quase 60 'drones' russos numa só noite

As autoridades da Ucrânia disseram hoje que a sua defesa aérea abateu 58 de 59 'drones' enviados pela Rússia durante a noite, principalmente na capital Kiev. "A Federação Russa realizou outro ataque massivo no território da Ucrânia, usando 'drones' de ataque Shahed iranianos", disse o Estado-Maior ucraniano. "De acordo com informações atualizadas, 58 dos 59 ['drones'] foram abatidos pelos nossos defensores", declarou. Anteriormente, as autoridades militares tinham anunciado a destruição de 52 'drones' em 54.

Segundo Kiev, as suas forças armadas rebateram "o mais importante ataque de 'drones'" contra a capital desde o início da invasão russa, que, no entanto, causou dois mortos e três feridos. "A Federação Russa realizou outro ataque em grande escala no território da Ucrânia" usando 'drones' Shahed.

Os russos procuravam sobretudo atingir "instalações militares e infraestruturas essenciais nas regiões centrais do país, em particular na região de Kiev", explicou a força aérea. As autoridades militares especificaram que 40 desses 'drones' foram enviados para a capital, alvo pela 14.ªvez num mês, uma série sem precedentes.

A Rússia, por sua vez, acusou, através do seu ministro ds Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, o Ocidente de "brincar com fogo" após o recente acordo dado pelos Estados Unidos para futuras entregas de caças F-16 à Ucrânia, denunciando uma "escalada inaceitável". A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).