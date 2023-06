Rishi Sunak quer desenvolver relações "próximas e francas" com Joe Biden

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que vai estar em Washington na próxima semana, quer estabelecer relações "próximas e francas" com o Presidente norte-americano, Joe Biden, disse Downing Street no sábado à noite.

Sunak vai encontrar-se, na quinta-feira, pela quarta vez em quatro meses, com Joe Biden. "Nenhum primeiro-ministro britânico teve contacto tão permanente com o Presidente dos Estados Unidos nos últimos anos", indicou Downing Street em comunicado.

"Os Estados Unidos são o nosso aliado mais próximo", declarou Sunak. "Somos um parceiro de primeira escolha um para o outro, em todas as áreas, seja para garantir a segurança dos nossos concidadãos ou para desenvolver as nossas economias", explicou.

"É por isso que é tão importante para um primeiro-ministro britânico construir relações próximas e francas com o Presidente dos Estados Unidos", acrescentou.

Na quinta-feira, Rishi Sunak também vai estar com líderes empresariais dos EUA no Business Roundtable, um encontro anual com responsáveis das principais empresas do país.

"Esta visita será uma oportunidade para fortalecer a relação comercial entre o Reino Unido e os EUA, bem como para prosseguir a liderança britânica e americana em questões globais, como o apoio à Ucrânia", notou o comunicado.

Na agenda de Sunak está ainda a participação em vários eventos "para celebrar a força da relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos". O líder britânico vai assistir a um jogo de beisebol entre as equipas Washington Nationals e Arizona Diamondbacks, num evento que celebra a amizade entre os dois países.