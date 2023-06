- "Bancos nacionais ganham 9,5 vezes mais do que os europeus com juros altos"

Bom dia. Além do título já lido, os jornais nacionais têm hoje uma quantidade de notícias de relevo, da Educação aos Transportes, da Religião à Economia familiar...

No semanário Expresso:

- "Ministro da Educação com segurança reforçada"

- "Novos incentivos para professores que vão para Lisboa e Algarve"

- "Devolução do tempo de serviço é 'dossiê fechado'"

- "Governo não vai aceitar pedidos do BCE"

- "Defesa esconde assessoria de secretário de Estado"

- "Conflito a um mês da vinda do papa atrasa plano de mobilidade"

- "Prostituição de luxo está a aumentar em Portugal"

- "A troika saiu mas ainda há austeridade no IRS"

- "As viagens das filhas de Prigozhin a Portugal"

- "A resposta de Putin será uma purga?"

- "Violência e detenções em França"

- "Madonna internada, digressão adiada"

No Nascer do Sol:

- "Um milhão à espera do papa"

- "Sanches Osório: 'Vivemos o regresso à Inquisição'"

- "Carlos Moedas: 'O PS é hoje parte do problema da habitação em Lisboa. Eu não desisto de ser a solução'"

- "Daniel Traça: 'Se não controlarmos a inflação agora, a dor a prazo ainda vai ser maior'"

- "Orcas assustam velejadores que rumam ao Algarve"

- "Professores do 10 de Junho não desistem enquanto ministro não for corrido"

- "Luís Montenegro - Presidente do PPE elogia 'próximo primeiro-ministro de Portugal'"

- "Bernardo Sasseti - Mário Laginha antecipa concerto-tributo"

- "Orlando Costa - Os desafios e as ambições de um português nos Barbados"

No Correio da Manhã:

- "Retenções na fonte - Mais dinheiro no salário e pensões"

- "Benfica - Ataque final a Kerkez"

- "Família em choque - Infeção no pé acaba por matar doente"

- "Utentes presos em comboio -- Pânico na Linha de Sintra".

- "França a ferro e fogo"

- "Educação -- Cartaz de ministro banido de exposição"

- "Em estudo -- tolerância de ponto na vinda do Papa"

- "Portalegre -- menor esfaqueado após baile de finalistas"

- "Aterragem autorizada com avião na pista para descolar"

No Público:

- "'Indiana Jones' - Aos 80 anos, Harrison Ford diz adeus à sua grande aventura"

- "Sintomas de ansiedade e depressão em professores e alunos agravaram-se em 2022"

- "Banco de Fomento - Apoio a empresas estratégicas não chegou aos 10%"

- "Conselho Europeu - Adesão da Ucrânia interessa à UE e à NATO"

- "Sub-21 - Carlos Borges quer convencer Guardiola e ganhar o Mundial"

- "Afro Nation - Quarenta mil celebram música negra na Praia da Rocha"

- "Governo corrige-se - Eleitores com BI também vão poder votar onde quiserem"

No Jornal de Notícias:

- "Catequistas vão ser obrigados a entregar registo criminal"

- "IPO do Porto quer produzir células que salvam vidas"

- "Silveiros em choque com bebé afogado na piscina"

- "França - Polícia que matou jovem a tiro está em preventiva"

- "Tribunal - Condenados até 21 anos por asfixiar ex-emigrante"

- "Madonna - Rainha da Pop saiu dos cuidados intensivos"

- "Evasões - A vertigem da escalada"

- "Mercado - Benfica líder mundial na venda de jogadores"

- "Al Nassr - Luís Castro cede aos milhões e treina CR7"

No Diário de Notícias:

- "José Luís Carneiro: 'Operações das forças de segurança aumentaram 20% em 2022 face a 2019 e já este ano 16% até abril'"

- "Construção dos palcos avança a todo o gás a um mês da JMJ"

- "Lagarde faz o pleno - Depois do aviso de Marcelo, as críticas de Costa e Montenegro à estratégia do BCE"

- "Defesa - Estação da Amadora 'invadida' por 400 militares armados"

- "Trabalho - Há mais 26 mil pessoas desempregadas e quase 40% são jovens"

- "Banca nacional - Rendibilidade dispara até março à boleia da subida dos juros"

- "Shawn Littleton, tenente-coronel americano - Na Europa, as Lajes são a base estrategicamente mais significativa a que os EUA têm acesso"

- "Motins em França - Recolher obrigatório e 40 mil polícias na rua para evitar o pior"

- "Lizza Bogado, cantora paraguaia - Guarânia é como o fado, é 'expressão de um povo que viveu muitas dificuldades'"

No Negócios:

- "Bancos nacionais ganham 9,5 vezes mais do que os europeus com juros altos"

- "Turismo gera verão recorde à boleia de americanos"

- "Empresas veem preços a abrandar ainda mais até setembro"

- "Entrevista a Robert D. Kaplan: 'Putin está a agir como um ditador normal'"

- "Resíduos perigosos - Gestoras acusam Duarte Cordeiro de usurpação e desvio de poder"

- "Impostos - Fisco exige criação líquida de emprego no apoio ao investimento"

No Record:

- "Benfica. Jurásek negociado"

- "Lateral-esquerdo do Slavia Praga é a nova prioridade"

- "João Mário sondado pela Arábia Saudita"

- "Rafa recebe proposta do Qatar"

- "Bento com oferta melhorada"

- "Jota ruma ao Al Ittihad e rende mais 8,7Euro"

- "Sporting -- St.Juste lesionado"

- "'Andamos desconcentrados'. André Vilas-Boas reconhece má relação com Pinto da Costa"

- "Arábia Saudita. Castro vai treinar Ronaldo e Jesus a seleção"

No O Jogo:

- "FC Porto - Carmo prepara resposta"

- "Marcabo renovou, Pepe continua firme, mas o central quer complicar as contas de Conceição"

- "João Neves [Benfica] na mirado United"

- "Varandas quer blindar as joias"

- "Vilas-Boas vê presidência [do FC Porto] como destino"

E no A Bola:

- "'Situação económica do FC Porto está cada vez pior'" [Vilas- Boas]

- "Villas-Boas já admite candidatar-se contra Pinto da Costa"

- "Benfica. Schmidt conta com Rafa"

- "Sporting. Leão quer Gyokeres no Algarve"