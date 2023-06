Gioga Meloni confirmada presidente dos conservadores europeus

A primeira-ministra de Itália Giorga Meloni foi hoje confirmada como presidente da bancada do partido italiano Conservadores e Reformistas Europeus (ECR) no Parlamento Europeu.

O conselho dirigente do ECR reuniu-se em Roma e aprovou, por unanimidade, a proposta do vice-presidente do Parlamento Europeu, Roberts Zile, de renovação do mandato de Giorgia Meloni como presidente do partido e dos dois vice-presidentes, Jorge Buxadè (Vox de Espanha) e Radoslaw Fogiel (PiS da Polónia).

Giorga Meloni agradeceu ao Conselho a confiança depositada e concordou continuar o compromisso de liderar os Conservadores, tendo como horizonte as eleições europeias do próximo ano.