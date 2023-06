Ministros recebem bombeiros que combateram incêndios no Canadá

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro e a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, marcam presença na recepção à Força Operacional Conjunta (FOCON) que participou no combate aos incêndios no Canadá. A cerimónia realiza-se, às 00h30, do dia 30 de Junho, no Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa.

A FOCON, que partiu de Lisboa a 14 de Junho, é composta por 140 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Força Especial de Protecção Civil (FEPC) da ANEPC, da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), além de elementos das corporações de bombeiros da Região Centro e da Região Autónoma da Madeira (cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses), e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Bombeiros madeirenses ajudam a combater incêndios no Canadá Esta é a primeira equipa a integrar uma missão operacional internacional, integrada no Mecanismo Europeu de Protecção Civil

A ajuda de Portugal decorreu do pedido de assistência internacional para combate a incêndios florestais que as autoridades canadianas fizeram através do Mecanismo Europeu de Protecção Civil.