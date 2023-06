Eurodeputados apoiam plano para aumentar produção europeia de munições

O Parlamento Europeu (PE) apoiou hoje a proposta de aumento da produção europeia de munições e mísseis, para acelerar as entregas à Ucrânia, esperando poder votar um acordo na sessão plenária de julho.

Os eurodeputados esperam que as negociações com o Conselho da União Europeia (UE) sobre a proposta de lei para o aumento da produção europeia de munições e mísseis, apresentada pela Comissão Europeia em 03 de maio, se concluam rapidamente por um acordo político a ser votado na sessão plenária de julho, no âmbito do procedimento de urgência.

A Ação Europeia de Apoio à Produção de Munições (ASAP, na sigla inglesa) visa acelerar a produção e entrega de munições e mísseis à Ucrânia e ajudar os Estados-Membros a reabastecer os seus arsenais.

Com a introdução de medidas específicas, incluindo 500 milhões de euros de financiamento, o propósito da ASAP é reforçar a capacidade de produção da UE para fazer face à atual escassez de produtos de defesa, nomeadamente munições terra-terra e artilharia, mísseis e respetivos componentes.

A proposta do executivo comunitário quer ainda possibilitar pela primeira vez a canalização de fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e de coesão para investimento na parte da indústria da Defesa que diz respeito à produção de munições de artilharia.

Em 23 de maio, o chefe da diplomacia da UE indicou que os Estados-membros do bloco comunitário já forneceram 220 mil munições e 1.300 mísseis à Ucrânia, tendo sido traçada a meta de entregar um milhão de munições a Kiev.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).