Norte de Joanesburgo sem electricidade há 24 horas

Vários subúrbios do norte de Joanesburgo, a capital económica da África do Sul, encontram-se sem electricidade há pelo menos 24 horas devido a uma falha técnica numa subestação da estatal elétrica Eskom, foi hoje anunciado.

"Os subtransformadores em Bryanston, de 6,6 kv, dispararam do lado da Eskom, afetando Bryanston, Bryanston East, Moodie Hill e River Club, Parkmore e áreas adjacentes", informou no final da tarde de hoje a empresa pública City Power, a entidade responsável pela gestão da rede elétrica na cidade sul-africana.

Numa mensagem enviada por whatsapp aos residentes de Bryanston, a que a Lusa teve acesso, a empresa pública municipal indicou que "os técnicos da Eskom estão no local a atender ao processo de restauração", acrescentando que "os técnicos da City Power vão permanecer no local e irão monitorizar a rede até que todas as áreas sejam restauradas".

Além da falha eléctrica, que ocorreu às 14:00 (hora local, menos uma hora em Lisboa) desta segunda-feira, a Eskom implementou pelo menos cinco cortes de fornecimento de eletricidade, equivalente a mais de 12 horas sem electricidade, nas últimas 24 horas, na área residencial de Bryanston, o subúrbio mais rico da cidade.

A África do Sul sofre cortes regulares de energia desde o mandato do segundo presidente do país, Thabo Mbeki (199-2008), mas os novos cortes de distribuição de energia são os mais severos desde dezembro de 2019.

Depois de anos de má gestão, a empresa pública que gere a eletricidade no país, a Eskom, está endividada e incapaz de produzir energia suficiente para o país, que provém em 80% do carvão.