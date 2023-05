Operadora do Tinder anúncia saída da Rússia

A empresa que controla e opera aplicações de encontros como o Tinder, a Match Group, anunciou o encerramento de todas as operações na Rússia, até ao final de junho, mais de um ano após a invasão da Ucrânia.

Uma publicação do grupo, no seu relatório anual, com balanço do progresso da responsabilidade social e ambiental do grupo, informa que vai abandonar as atividades na Rússia até 30 de junho, justificando a decisão com a "vontade de defender os direitos humanos".

"As nossas marcas estão a estabelecer as condições para restringir o acesso aos nossos serviços na Rússia e terão efetivada a retirada do mercado russo até 30 de junho", lê-se no relatório.

A saída do grupo especializado em serviços de encontros, como Tinder, Hinge, Meetic ou match.com, acontece mais de um ano após o início da guerra na Ucrânia e quando o governo local endurece a legislação que regula o setor de tecnologia face à crescente repressão política.

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.709 civis mortos e 14.666 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.