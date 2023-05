Membros de grupo polígamo acusados por tribunal dos EUA de abuso sexual infantil

Membros de um pequeno grupo polígamo acusado de abuso sexual infantil de menores, que o líder do grupo alegou como noivas, foram acusados por um tribunal federal norte-americano.

Sam Bateman e as três mulheres seguidoras, cada uma representada por diferentes advogados, declararam-se inocentes num tribunal no centro de Phoenix, e nenhum falou.

Os quatro foram presos no ano passado e acusados de sequestro e obstrução de uma investigação federal.

No início deste mês, os promotores aumentaram as acusações do grupo.

Agora, 11 membros do grupo de Bateman enfrentam 51 acusações criminais por transportar crianças através das fronteiras estaduais para facilitar a atividade sexual, gravá-la, destruir evidências e adulterar testemunhas.

A aparição do grupo no tribunal é o mais recente desenvolvimento de uma investigação federal que abrange pelo menos cinco estados e tornou-se pública no outono, depois de as autoridades invadirem o complexo de Bateman em Colorado City, no Arizona.

O local foi, por muito tempo, o lar da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida pela sigla FLDS.

Colorado City e Hildale - uma cidade vizinha do outro lado da fronteira de Utah - mudaram desde que o profeta do grupo, Warren Jeffs, foi preso há mais de uma década.