"Se a justiça tem algum caso" que exerça as suas funções

O primeiro-ministro afirmou hoje que "se a justiça tem algum caso" sobre uma alegada troca de favores entre o PSD e o PS nas autárquicas de 2017 deve "exercer as suas funções" e acusou o PSD de populismo.

No debate sobre política geral com o primeiro-ministro no parlamento, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, desafiou António Costa a ter a "mesma clareza política" que o presidente do PSD, repudiando qualquer ação que viole a ética, referindo-se à reportagem da TVI/CNN em que são citados dois ministros, Fernando Medina e Duarte Cordeiro.

"A primeira forma de nós combatermos o populismo é não imitarmos o populismo. Uma forma de não imitarmos é não nos querermos substituir às instituições no cumprimento do seu dever, tenho mantido uma regra bastante inflexível nas boas e nas más horas: à justiça o que é da justiça, à política o que é da política", disse.

E acrescentou: "Se a justiça tem algum caso que desconheço que tenha - não tenho acesso à mesma informação que a TVI tem - a justiça que exerça as suas funções, eu exerço a minha".