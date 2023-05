Alpinista americano morre em expedição no Everest

Um alpinista americano de 69 anos morreu na segunda-feira no acampamento 2, a cerca de 6.400 metros, no Everest, no Nepal, anunciou hoje o organizador da expedição.

"Ele não se sentiu bem e morreu no Campo 2. Estão a ser realizados todos os esforços para trazer o corpo para baixo", disse Pasang Tshering, um Sherpa da organização Beyul Adventure, acrescentando que a operação está a ser dificultada pelas condições meteorológicas.

A temporada de primavera, que vai de meados de abril até o final de maio, começou tragicamente este ano no Everest com o desaparecimento de três alpinistas nepaleses no mês passado.

O trio atravessava a perigosa cascata de gelo do Khumbu para entregar mantimentos ao Acampamento 1, primeira etapa da rota para o cume do Everest, quando foi atingido por uma avalanche e arrastado para o fundo de uma fenda.