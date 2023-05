Secretário de Estado do Vaticano diz que Deus é sempre futuro de paz e esperança

O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, disse hoje que Deus é "sempre um futuro de paz e de esperança", e defendeu que a casa comum, neste "planeta saqueado", deve ser espaço de encontro, conhecimento e cooperação.

"A história dos crentes, de que Fátima é sinal e anúncio, sempre nos mostra Maria solícita e presente, por graça de Deus, no dia a dia dos fiéis e no seu tempo, para que a luz da Páscoa ilumine as inteligências, os corações, as mãos, as obras e os dias, abrindo-os, assim, ao futuro de Deus, que é sempre um futuro de paz e de esperança", afirmou Pietro Parolin, na missa de encerramento da peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima.

No dia em que o Papa Francisco recebe o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se encontra em Roma, o secretário de Estado do Vaticano sustentou que "a História não é um afastamento progressivo e inexorável de Deus", como poderia levar "a crer aquilo que, geralmente", são considerados sinais da sua ausência, como "as lágrimas sem resposta, o luto contínuo, os lamentos causados pela infidelidade, a traição e a violência, a fadiga que se sente em viver numa cidade baseada na opressão, a morte que apaga e silencia tudo e todos".

"Ao contrário, a História constitui o aproximar-se fielmente de nós da cidade de Deus, onde tudo resplandece com a novidade que a sua presença e benéfica ação tornam possíveis", considerou.

O cardeal Pietro Parolin realçou, depois de lembrar que Deus está "naqueles que o mundo esquece e descarta", que Jesus "deseja realizar em cada pessoa humana este mistério oculto há séculos, ser Pai mesmo de quem não passa de terra e cinza".

"Ser terra e cinza pode tornar-se o fundamento para abrir espaço à lei do amor e fazer da casa comum, que é este nosso planeta saqueado, a casa daqueles que, na sua diversidade, se reconhecem entre si irmãos e irmãs" e "segundo a cultura do encontro, do conhecimento recíproco e da cooperação", assinalou.

Sobre Fátima, disse que "há duas palavras que este lugar santo da Cova da iria, com a sua história e espiritualidade", propõe, a penitência e oração.

"A penitência autêntica faz-nos crescer numa justa relação com o próximo; a oração verdadeira educa-nos para o encontro com a Santíssima Trindade", declarou, pedindo que estas palavras nunca se afastem dos corações.

As celebrações finais da peregrinação de 12 e 13 de maio começaram com a procissão em direção ao altar, na qual, a abrir, vários jovens transportaram a cruz peregrina, um dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa, em agosto.

Na missa, concelebrada por três cardeais, 23 bispos e 274 padres, na oração universal, entre outras intenções, pediu-se "por todas as pessoas que foram vítimas de qualquer espécie de abusos no seio da Igreja, para que encontrem nas suas vidas a paz, o amor, a luz e a esperança de Cristo ressuscitado".

Nesta peregrinação, 106 anos após os acontecimentos de Fátima, fizeram-se anunciar 151 grupos, dos quais 82 de Portugal e os restantes de 26 países estrangeiros, segundo os serviços do santuário.