Paris proíbe manifestações de extrema-direita

As autoridades policiais de Paris emitiram ontem ordens que proíbem cinco comícios de organizações de extrema-direita agendados para sábado e domingo, 13 e 14 de maio, depois da polémica provocada por uma recente marcha de ativistas.

Entre as cinco manifestações proibidas está um comício e uma manifestação organizadas pela Action Française e uma marcha da Place d'Armes, associação militar de extrema-direita.

Uma manifestação organizada pelo movimento de Yvan Benedetti, figura da extrema-direita, marcada para dia 14 de maio, em homenagem a Joana d'Arc, também foi proibida.

Estes decretos surgem no contexto de ordens dadas, no dia 09 de maio, pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin, para proibir daqui em diante qualquer manifestação "da ultra ou extrema-direita".

Esta instrução surgiu depois de uma manifestação para assinalar o 29º aniversário da morte de um ativista de extrema-direita, Sébastien Deyzieu, no dia 06 de maio em Paris.

A Action Française anunciou que recorreu contra os decretos no Tribunal Administrativo de Paris.