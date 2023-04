Presidente do Brasil sobrevoou 53 dos 64 municípios afectados pelas inundações

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobrevoou hoje 53 dos 64 municípios declarados em situação de emergência devido às inundações, no estado do Maranhão (nordeste), um dos mais pobres do país.

Com uma delegação ministerial, Lula viajou para a região mais afetada e visitou um abrigo para vítimas no município de Bacabal, onde recordou que, quando tinha 19 anos, passou várias noites nestes campos devido à inundação da sua casa em São Paulo.

"Vivi em bairros onde a água subia até um metro e meio e se acordava com baratas, ratos e sanguessugas. É por isso que sei o que esta cidade passa (...). E não há tempo para tirar os móveis, as coisas", disse Lula aos jornalistas.

A visita à região ocorre dois dias antes de embarcar na sua visita oficial à China e aos Emirados Árabes Unidos.

"Vou estar sete ou oito dias fora [do Brasil] e não poderia viajar para outro país sem visitar os estados brasileiros que estão com problemas devido às inundações, e Maranhão é o estado que se encontra na situação mais difícil neste momento", disse Lula.

Na véspera dos seus primeiros 100 dias do seu terceiro mandato, que assumiu a 01 de janeiro, Lula apelou à "união" de governadores, autarcas, políticos e sociedade para avançar com as suas soluções de habitação popular e evitar mais desastres causados pelas chuvas.

As fortes chuvas, que se intensificaram desde março, causaram até agora seis mortes e afetaram quase 36.000 famílias, 7.500 das quais tiveram de abandonar as suas casas devido a inundações e deslizamentos de terras na região.

Algumas localidades ficaram isoladas e o acesso só é possível por barco ou helicóptero, na sequência de vários rios terem galgado as suas margens.