Quatro mortos e vários feridos em avalancha nos Alpes

Quatro pessoas morreram e várias outras ficaram feridas numa avalancha que ocorreu hoje no glaciar Armancette, nos Alpes, anunciou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

O balanço feito pelas autoridades da Alta Saboia ainda é "provisório" e "o resgate ainda está a acontecer", disse o ministro na rede social Twitter, cerca das 14:15 locais (menos uma hora em Lisboa).

O governante dirigiu ainda os seus "pensamentos às vítimas e os seus entes queridos".

A avalancha ocorreu por volta do meio-dia de hoje, horário local, no glaciar Armancette, na Alta Saboia, informou Darmanin no Twitter.

Dois helicópteros e mais de 20 socorristas foram mobilizados para as buscas no local.

O Ministério Público confirmou que quatro pessoas morreram, uma pessoa ficou ferida e outras oito foram resgatadas ilesas.

As circunstâncias exatas do desastre ainda não foram esclarecidas.

"Caberá à investigação judicial determinar" as causas do incidente, referiu o Ministério Público.

O jornal local 'Le Dauphiné Libéré' informou que o primeiro alerta foi dado por volta das 11:27, horário local, no município de Les Contamines-Montjoie, no glaciar Armancette, quando uma grande avalancha de 500 metros de largura e mais de 1.500 metros de profundidade devastou a área, geralmente muito lotada de pessoas.