DECO Proteste faz análise mensal do crédito à habitação com os valores das prestações para Maio

A subida da Euribor tem levado ao aumento das prestações mensais do crédito à habitação.

As prestações vão subir à medida que forem revistas nos próximos meses, consoante o contrato tenha sido negociado com a Euribor a 3, a 6 ou a 12 meses.

Ora, a DECO Proteste divulgou a análise mensal do crédito à habitação, com os valores das prestações para o mês de Maio, com as médias da Euribor até 30 de Abril.

Valores das últimas revisões em função das respectivas maturidades:

Cenário 1: (Média Euribor 6M de 1,997%): 632,16€ – Novembro 2022

Cenário 2: (Média Euribor 3M de 2,345%): 660,66€ – Fevereiro 2023

Cenário 3: (Média Euribor 12M de 0,013%): 483,36€ - Maio 2022

Que mês vai servir de referência à revisão da prestação?

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um contrato de crédito de taxa variável (seja a 3, 6 ou 12 meses) é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito. Ou seja, se assinou o contrato com o banco em Outubro, a média considerada será a de Setembro. Embora, normalmente, o mês da celebração do contrato com o banco coincida com a assinatura da escritura, a primeira pode ocorrer até 30 dias antes da segunda. Logo, num caso em que a escritura tenha ocorrido em outubro, mas o contrato com o banco tenha sido finalizado em setembro, a média da Euribor usada como referência será a de agosto. Resumindo: a data a considerar é sempre a da assinatura do contrato com o banco. Essa informação pode ser consultada na Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE) que acompanha o contrato de financiamento.