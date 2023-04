Vaticano nomeia Leandro Maria Alves como novo bispo da diocese de Baucau

O Vaticano nomeou o secretário-executivo da Conferência Episcopal Timorense (CET), Leandro Maria Alves, como novo bispo da diocese de Baucau, cargo que está vago desde a morte do antigo titular, Basílio do Nascimento, em outubro de 2021.

Virgílio do Carmo da Silva, presidente da CET, anunciou hoje em Díli que Leandro Maria Alves, que é pároco da Catedral de Díli, vai ser ordenado bispo e tomará posse em Baucau, depois de um longo processo de seleção.

Leandro Maria Alves substitui no cargo um dos bispos mais mediáticos do país, uma das principais vozes da Igreja na reta final da ocupação indonésia de Timor-Leste.

Basílio do Nascimento foi em 2011 nomeado o primeiro presidente da Conferência Episcopal Timorense, quando o então arcebispo Leopoldo Girelli, núncio apostólico de Timor-Leste, entregou aos bispos timorenses o decreto da Congregação para a Evangelização dos Povos que permitiu a criação da CET.

Timor-Leste tem atualmente três dioceses, tendo no ano passado sido nomeado o primeiro cardeal do país, Virgílio do Carmo da Silva.

No passado chegou a avançar-se a possibilidade de virem a ser criadas dioceses adicionais, tanto na ponta leste do país como na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), algo que não se concretizou até agora.