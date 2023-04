Homem detido na posse de crânio e pele de leopardo no centro de Moçambique

Um homem de 40 anos foi detido na posse de pele e crânio de leopardo, anunciou ontem o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique.

"Este foi detido em flagrante, no dia 22 de abril de 2023", disse Alfeu Sitoe, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na Beira, centro do país, numa conferencia de imprensa na cidade da Beira.

O suspeito alegou ter recebido o produto de um amigo, agora foragido, que o pretendia vender a um estrangeiro no bairro do Alto da Manga, na cidade da Beira, a um preço de 60 mil meticais (856 euros).

Segundo Sitoe, o suspeito já vem praticando este tipo de crime há anos, tendo inclusive vendido produto da mesma natureza a cidadãos estrangeiros.

"Ele agora vai enfrentar um processo-crime e diligências estão em curso para localizar o tal amigo desconhecido", concluiu o porta-voz da polícia.

A caça de Leopardo para comercialização da sua pele é proibida em Moçambique.