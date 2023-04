Acusados de irregularidades com fundos do Vaticano têm acusações aumentadas

O Tribunal do Vaticano aumentou hoje a lista de delitos imputados a quatro das dez pessoas que estão a ser julgadas por alegadas irregularidades na Santa Sé, acrescentando corrupção e lavagem de dinheiro.

O presidente do tribunal, Giuseppe Pignatone, admitiu as novas acusações, formuladas pelo procurador Alessandro Diddi, contra quatro acusados neste processo, em que são visados 10 funcionários do Vaticano, o cardeal Angelo Becciu, e empresários.

As novas acusações recaem sobre o corretor Gianluigi Torzi, o financeiro de referência da Secretaria de Estado do Vaticano, Enrico Crasso, o banqueiro Raffaele Mincione e o funcionário da Santa Sé Fabrizio Tirabassi.

O processo centra-se em irregularidades na gestão de fundos da Secretaria de Estado, como o caso da compra e venda de um edifício no centro de Londres, que terminou com o Vaticano vítima de fraude.