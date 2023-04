Apreendidos mais de 1,5 milhões de comprimidos ilegais no Aeroporto de Lisboa

Mais de 1,5 milhões de comprimidos, como esteroides anabolizantes e para a função sexual masculina, foram apreendidos na alfândega do Aeroporto de Lisboa, disfarçados numa carga de material elétrico, anunciou hoje a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

De acordo com a AT, que fiscaliza as cargas nas alfândegas nacionais, os comprimidos foram descobertos durante uma verificação de mercadoria remetida por carga aérea proveniente de Singapura e com destino a Lisboa, declarada como disjuntores elétricos.

No decurso da verificação física da mercadoria pelos operacionais da ATA "foram detetados comprimidos de diversas substâncias, entre elas esteroides anabolizantes, bem como outras reconhecidas em medicamentos estimulantes da função sexual masculina".

A ATA refere em comunicado que no caso dos esteroides anabolizantes se trata de um crime de tráfico de substâncias proibidas, penalizado pela Lei antidopagem no desporto.

"Esta operação foi selecionada com base em métodos e técnicas de análise de risco desenvolvidas e implementadas pela AT, na luta contra a fraude, a evasão aduaneira e fiscal e os tráficos ilícitos, pela defesa intransigente da saúde pública", refere a AT no comunicado, adiantando que a investigação prossegue com o objetivo da identificação do destinatário da encomenda.