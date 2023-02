Balão espião chinês foi abatido por caças da Força Aérea dos EUA

A Força Aérea dos Estados Unidos abateu hoje o alegado balão espião chinês que sobrevoava o país, logo que o aparelho ficou sobre as águas do Oceano Atlântico, informaram fontes oficiais citadas pelos 'media' norte-americanos.

De acordo com fontes militares, está em curso uma operação para recuperar os destroços do balão abatido sobre as águas da costa leste dos Estados Unidos, quando voava a 60.000 pés.

O balão foi abatido por aviões caças da Força Aérea, segundo fontes militares, e testemunhas dizem ter visto um míssil atingir o dispositivo.