Força Aérea está a recrutar novos militares

A Força Aérea encontra-se a recrutar novos militares.

O concurso está aberto até 24 de Março para diversas áreas em Regime de Contrato, destinando-se às categorias de Oficiais e de Praças, englobando especialidades como juristas, psicólogos, engenheiros, controladores aéreos, mecânicos, informáticos, polícias, cozinheiros, músicos, condutores, bombeiros, administrativos, enfermeiros ou auxiliares de saúde, entre outras.

O Curso de Formação de Oficiais destina-se aos jovens entre os 18 e os 27 anos, que tenham concluído uma licenciatura ou mestrado.

Por sua vez, o Curso de Formação de Praças destina-se a jovens entre os 18 e 24 anos que possuam, no mínimo, o 9.º ano de escolaridade, dependendo da especialidade.

As candidaturas devem ser realizadas online no endereço crfa.emfa.pt; ou via CTT, com aviso de recepção; ou presencialmente no Centro de Recrutamento da Força Aérea, em Lisboa ou no Porto.

Informações adicionais estão disponíveis em crfa.emfa.pt.