Saiba o que é notícia hoje no mundo

A situação de insegurança no continente africano deve dominar hoje a 36.ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), que inclui, entre os convidados, o primeiro-ministro português, António Costa, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

A crise no Sahel e no leste da República Democrática do Congo têm dominado os temas das reuniões à margem que antecederam a cimeira e outros assuntos de relevo, como a zona de livre-comércio, a insegurança alimentar (acentuada pela invasão da Ucrânia) ou o combate às alterações climáticas, têm menos destaque.

"Sem paz, é difícil encontrar soluções", admitiu na sexta-feira a comissária para a Agricultura e Economia Rural pela União Africana, a angolana Josefa Sacko, numa conferência sobre o seu setor.

No dia da cimeira, o Sahel será um dos temas fortes, até porque além dos conflitos internos, associados ao extremismo islâmico, há três países com lideranças nascidas a partir de golpes de Estado.

A cimeira de chefes de Estado e de Governo, entre 18 e 19 de fevereiro, vai analisar um relatório sobre as atividades do Conselho de Segurança (CPS) da organização e o estado de paz e segurança em África, bem como um documento estratégico sobre governação política, financeira e energética global, a ser apresentado pelo Presidente senegalês, Macky Sall.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A atriz e encenadora Beatriz Batarda regressa aos textos do autor alemão Karl Valentin, reunindo em palco a Orquestra Metropolitana de Lisboa e o comediante Bruno Nogueira em "Outra Bizarra Salada", que se estreia hoje no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

Batarda recorda o contexto em que surgiu a obra de crítica política e social do cómico e dramaturgo alemão, nas décadas de 1920-1930, considerando que o mundo se encontra num sítio cada vez mais parecido: uma grande crise económica, com a Grande Depressão, uma pandemia, com a gripe espanhola, a ascensão do nazismo e a presença da guerra. "Estes movimentos mais nebulosos políticos e sociais também começam a fluir, anunciando uma transformação que esperamos que não seja tão trágica como aconteceu com a II Guerra Mundial", disse a encenadora à Lusa, a propósito de espetáculo.

A nova produção sucede a "Uma Bizarra Salada", de 2011, também a partir de Karl Valentin, inspirada no espetáculo "E não se pode exterminá-lo", que o Teatro da Cornucópia levara a cena nos anos 1970.

***

O concerto "Antes Que Sequem os Rios", por Vítor Paulo e convidados, celebra hoje, no Seixal, distrito de Setúbal, os 80 anos do nascimento de Adriano Correia de Oliveira (1942-1982).

O espetáculo, com início marcado para as 21:30, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, insere-se no conjunto de celebrações da obra de Adriano Correia de Oliveira que teve início no ano passado.

Com Vítor Paulo, sobem ao palco os músicos Maria Anadon, Filipa Pais, Carlos Alberto Moniz, Tânia Lopes (percussão), Davide Zaccaria (violoncelo), Nuno Tavares (piano), Nuno Pinto (guitarras) e Luís Marques (baixo).

DESPORTO

O ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost) prossegue a defesa da liderança da 49.ª Volta ao Algarve, que hoje sobe ao Malhão (Loulé), ponto final da quarta etapa da prova, que arranca em Albufeira.

Cort, que na sexta-feira venceu pela segunda vez consecutiva nesta Volta ao Algarve, parte para os 177,9 quilómetros entre Albufeira e o ponto mais alto de Loulé com 18 segundos de vantagem sobre o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), segundo, com o belga Ilan van Wilder (Soudal Quick-Step) na terceira posição, a 20.

O pelotão vai partir de Albufeira às 11:20 e enfrenta a primeira contagem de montanha do dia, uma terceira categoria em Picota, logo ao quilómetro 47,1, sendo que o melhor da etapa está reservado para o final, com a primeira escalada ao ponto mais alto de Loulé a acontecer a partir do quilómetro 151,2.

Aí, o pelotão enfrentará pela primeira vez os 2,6 quilómetros com inclinação média de 9,2% da subida mais conhecida da 'Algarvia', antes de percorrer um circuito final, que desemboca na meta, onde a chegada dos primeiros corredores está prevista para as 15:56.

***

O FC Porto procura impor-se na receção ao Rio Ave, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol, o que permitirá ao campeão português reduzir, provisoriamente, para dois pontos o atraso para o líder Benfica.

A equipa portuense tenta pressionar o rival lisboeta, que tem uma vantagem de cinco pontos e apenas entra em campo na segunda-feira, frente ao Boavista, mas, para isso, terá de bater o Rio Ave, uma das duas equipas pelas quais foi derrotado na primeira volta - a par do Benfica -, por 3-1.

O FC Porto está motivado pelo triunfo conquistado na ronda anterior no estádio do Sporting, por 2-1, apesar de o treinador Sérgio Conceição poder ver-se privado de alguns jogadores influentes frente ao 11.º classificado, devido a lesão, como Uribe, Otávio, Galeno, Evanilson, Veron e Wendell.

Os 'dragões' estão, em contrapartida, sob a ameaça do Sporting de Braga, terceiro colocado, a dois pontos dos 'dragões', que recebe no domingo o Arouca, enquanto o Sporting, quarto, a oito pontos dos minhotos, visita na segunda-feira o Desportivo de Chaves, horas antes do Benfica-Boavista.

Os restantes jogos agendados para hoje, colocam em ação as duas últimas equipas da classificação, o Marítimo, 17.º e penúltimo posicionado, e o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, que se deslocam aos recintos de Portimonense (12.º) e Estoril Praia (13.º), respetivamente.

INTERNACIONAL

Os chefes da diplomacia do G7 (as sete maiores economias mundiais) reúnem-se hoje em Munique (Alemanha), à margem da Conferência Internacional de Segurança, com o objetivo de reafirmar o seu apoio à Ucrânia.

É a primeira reunião deste nível desde que o Japão assumiu a presidência rotativa do bloco em janeiro passado e acontece nas vésperas do primeiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, assinalado em 24 de fevereiro.

O principal objetivo da reunião será reforçar "a mensagem de apoio firme" do G7 à Ucrânia face à agressão russa e a vontade do grupo de continuar a exercer pressão contra Moscovo em cooperação com a comunidade internacional, disseram fontes da diplomacia nipónica.

As mesmas fontes não excluíram que novas sanções coordenadas contra a Rússia pudessem sair da reunião, na qual participam os ministros dos Negócios Estrangeiros do Japão, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, bem como o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell.

O Governo japonês estará a planear uma cimeira dos líderes do G7 por videoconferência para o dia 24 de fevereiro, segundo os 'media' nipónicos, mas esta informação ainda não foi oficialmente confirmada. Um possível convite ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para participar na reunião estará a ser equacionado.

PAÍS

O movimento Seixoso Vieiros promove hoje uma manifestação na cidade da Lixa, no distrito do Porto, contra a inclusão da zona no concurso para prospeção e pesquisa de lítio.

A zona Seixoso Vieiros abrange áreas nos concelhos de Felgueiras, Fafe, Amarante, Guimarães, Mondim de Basto e Celorico de Basto.

Num comunicado, aquele movimento indica que as populações da zona "estão seriamente preocupadas com os impactes que a prospeção e pesquisa de lítio possam causar e com a possibilidade da posterior exploração de lítio e outros minerais de valor".

"O Monte do Seixoso e as serras abrangidas podem estar sujeitas a riscos, existindo atividades económicas que podem ser negativamente afetadas pela atividade extrativista prevista", acrescenta.

O movimento apelou ainda às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia dos concelhos afetados "para estarem ao lado das suas populações, participando nesta manifestação".

****

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Grândola vai realizar hoje um plenário sobre o Serviço Nacional de Saúde no concelho e sobre o Hospital do Litoral Alentejano.

Num comunicado, a comissão frisa que os utentes daquele concelho têm "bastantes dificuldades" no acesso aos cuidados de saúde, cerca de 3.000 utentes não têm médico de família e prevê-se a "agudização desta situação".

"O funcionamento do Hospital do Litoral Alentejano será outro tema a abordar na ação, nomeadamente em como ultrapassar" os tempos de espera em diversas especialidades, acrescentando que existe apenas um médico para 100.000 Utentes nas especialidades de Cardiologia e Urologia.

SOCIEDADE

A equipa portuguesa que esteve na Turquia a participar nas operações de busca e salvamento após os sismos da semana passada regressam hoje a Portugal, segundo anunciou na sexta-feira a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A chegada dos 52 elementos da Força Operacional Conjunta (FOCON) está prevista para as 12:30 no Terminal Militar de Figo Maduro (Lisboa) e conta com a presença da ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.

Coordenada pela ANEPC e com elementos da Força Especial de Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Instituto Nacional de Emergência Médica, a equipa partiu para a Turquia no dia 08 e no dia 11 resgatou uma criança de 10 anos em Antáquia.

De acordo os dados mais recentes, os dois tremores de terra que abalaram a Turquia e a Síria no dia 06 causaram 36.187 mortos e 108.000 feridos na Turquia, enquanto na Síria, foram contabilizados cerca de cinco mil mortos.

A região afetada pelos dois sismos estende-se por 100.000 quilómetros quadrados, onde habitam 14 milhões de pessoas.