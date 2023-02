Turquia atingida por novo sismo de magnitude 6.4

Um forte terramoto de magnitude 6.4 na escala de Ricther abalou o Sul da província de Hatay, na Turquia, uma das zonas mais afectadas pelos sismos de há duas semanas, avançam os media internacionais.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, embora de menor intensidade do que os sismos de magnitude de 7.8 e 7.5 que destruíram o Sul da Turquia e o Norte da Síria, este abalo vem devastar ainda mais uma área em que muitas pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e procurar asilo nas cidades vizinhas.

Segundo o Centro Sismológico Mediterrânico Europeu (EMSC), o sismo atingiu uma profundidade de apenas dois km (1,2 milhas), aumentando potencialmente o seu impacto ao nível do solo. Estava centrado perto da cidade do sul da Turquia, Antakya e foi sentido na Síria, Egipto e Líbano.

No passado dia 6 de Fevereiro, o país foi atingido por um tremor de terra que fez mais de 41 mil mortos, disse a agência de resposta a desastres AFAD.