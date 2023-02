Casa Branca pede ao Congresso uma reforma policial nos Estados Unidos

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, pediu hoje ao Congresso dos Estados Unidos para trabalhar na aprovação de legislação para a reforma da polícia no país, que previna possíveis casos de violência policial.

"O Presidente continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para lutar pela reforma da polícia no Congresso", disse Karine Jean-Pierre no seu "briefing" diário à imprensa.

As declarações da porta-voz aconteceram horas antes de uma reunião, na Casa Branca, do Presidente, Joe Biden, com legisladores da comunidade negra, para discutir a reforma da polícia.

Tudo isto após a controvérsia desencadeada pela morte, no início de janeiro, de um jovem afro-americano, Tyre Nichols, depois de um grupo de polícias o ter espancado por ter alegadamente cometido uma infração de trânsito em Memphis (Tennessee).

O funeral de Tyre Nichols foi feito na última quarta-feira e contou com a presença da vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, que se juntou aos apelos para que o Congresso aprove o "George Floyd Justice in Policing Act", que advoga uma reforma policial.

"Como o Presidente tem dito repetidamente, nenhuma ação executiva pode substituir a legislação federal. Uma mudança real e duradoura a nível estatal e local exigirá que o Congresso atue", insistiu hoje Karine Jean-Pierre.