Lukashenko afirma a Putin que Bielorrússia pode produzir aviões de combate

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, assegurou hoje, num encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin, que Minsk está disposta a produzir aviões Sukhoi Su-25 no seu território caso receba apoio tecnológico de Moscovo.

"A Bielorrússia está pronta, com algum apoio técnico do lado russo, para lançar a produção de aeronaves de combate", afirmou, acrescentando que as fábricas de armas bielorrussas já produzem até mil componentes para aeronaves MC-21 e Superjet 100.

O presidente bielorrusso, que se encontrou com Putin na propriedade Novo-Ogaryovo, perto da capital, Moscovo, especificou que existem pelo menos três fábricas, duas militares e uma civil, que fabricam componentes para a aviação.

"Estamos fazendo todo o possível para superar as barreiras que são criadas artificialmente para nós", disse, acrescentando que cooperam regularmente com empresas da indústria automotiva, como Maz ou Kamaz, segundo a agência de notícias BelTA.

O presidente bielorrusso indicou que Minsk e Moscovo cumpriram 100% dos acordos com a Rússia na área de segurança e que há "avanço na indústria de microeletrónica", algo com o qual Putin também concordou.

"Estamos a aumentar as oportunidades no campo, antes de tudo, da cooperação industrial", afirmou, destacando a "sinergia" de oportunidades do setor com a força das empresas dos dois países, conforme noticiado pela agência de notícias TASS.

Na reunião, Lukashenko e Putin discutiram questões de segurança, cooperação militar e economia.

O último encontro entre os dois ocorreu no final de dezembro do ano passado, em São Petersburgo, durante uma cúpula informal da Comunidade de Estados Independentes (CEI).