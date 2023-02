Portugal incapaz de ir mais longe na ajuda a Kiev

A ministra da Defesa insistiu hoje que é impossível Portugal disponibilizar mais armamento à Ucrânia, apesar do apelo feito pelo secretário-geral da NATO na segunda-feira, por ser necessário equilibrar o auxílio a Kiev com as capacidades portuguesas.

Questionada sobre o apelo que Jens Stoltenberg fez na segunda-feira para que os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) enviem mais armamento a Kiev, Helena Carreiras concordou com o secretário-geral, mas defendeu "o equilíbrio": "Nós ajudámos a Ucrânia, ajudámo-la com o material que podemos disponibilizar em cada momento, procurando o equilíbrio entre essa ajuda e a manutenção das nossas capacidades."

Em declarações aos jornalistas na sede da NATO, em Bruxelas (NATO), Helena Carreiras acrescentou que o auxílio prestado por Portugal não é apenas visível nas doações de equipamentos, por exemplo, os veículos de combate Leopard 02, já que há "um conjunto articulado, que inclui treino, a manutenção e a sustentação destes meios".

Em simultâneo, os Estados-membros que estão a auxiliar as Forças Armadas da Ucrânia têm de "pensar nas reservas de guerra, as munições, o desenvolvimento industrial", em linha com o que Stoltenberg tinha dito na segunda-feira, quando exortou os países que compõem a aliança militar a aumentarem a produção de munições.

Portugal mantém o "final de março" como o prazo para entrega dos Leopard 02 e está a trabalhar com o Alemanha para conseguir colocá-los no território ucraniano por essa altura e a tempo da previsível grande ofensiva de Moscovo, prevista para o início da primavera.

Já na última sexta-feira, no final de uma cimeira extraordinária do Conselho Europeu, o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu que enviar aeronaves de combate para a Ucrânia - respondendo ao apelo do Presidente Volodymyr Zelensky - não era uma "linha vermelha", mas Portugal está impossibilitado de o fazer, uma vez que os aviões disponíveis estão todos empenhados.