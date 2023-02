Grupo Pestana aumenta remuneração mínima para 1.000 euros

O grupo hoteleiro Pestana aumentou a remuneração mínima dos seus trabalhadores para 1.000 euros, incluindo retribuição e subsídio de alimentação, segundo um comunicado hoje divulgado.

"Todos os colaboradores a tempo inteiro do PHG [Pestana Hotel Group] receberão, já a partir de fevereiro, um valor mensal total mínimo de 1.000 euros, incluindo um reforço do subsídio de alimentação", refere o documento.

A nota do grupo adianta que a este valor se "acresce ainda um conjunto de benefícios", incluindo seguro de saúde, apoio psicológico, formação contínua, programa de mobilidade nacional e internacional, modelo híbrido de trabalho para serviços partilhados, entre outros, "num pacote que pretende liderar na competitividade da indústria hoteleira".

O grupo regista que esta atualização "traduz o esforço do grupo em aumentar o rendimento dos seus colaboradores logo desde as funções de entrada".

"Trata-se de um reconhecimento da importância que o Grupo dá ao seu mais importante ativo: as suas pessoas. E são muitas, cerca de 4.000 só em Portugal, que nos têm acompanhado na afirmação da nossa marca e do seu sucesso ao longo dos cinquenta anos de existência", registou o presidente executivo do PHG, José Theotónio.