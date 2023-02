Rússia exige fim das sanções a produtos agrícolas para prolongar acordo sobre cereais

A Rússia fez hoje depender o prolongamento do acordo de exportação de cereais e fertilizantes com a Ucrânia do levantamento das sanções aplicadas ao comércio russo de produtos agrícolas previsto no acordo com a ONU.

"Sem resultados palpáveis no cumprimento do memorando Rússia-ONU, o conteúdo do conjunto de acordos de Istambul e o próprio prolongamento do documento ucraniano não são convenientes", assegurou Serguéi Vershinin, vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, em declarações a uma televisão local.

Numa alusão ao memorando Rússia-ONU, o diplomata referia-se ao "levantamento real das restrições que sancionam as exportações agrícolas russas".

No decurso do seu recente périplo pela região do Sahel, o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, acusou o ocidente de bloquear as exportações de alimentos russos para África.

Em dezembro passado, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs aos líderes da Rússia e Ucrânia o reforço do corredor de exportação a outras matérias-primas.

A Rússia e a Ucrânia concordaram em 17 de novembro passado prolongar por quatro meses o acordo de exportação de cereais e fertilizantes, a dois dias do seu termo.

O pacto foi assinado em julho em Istambul e foi suspenso brevemente pela Rússia em outubro devido a um ataque ucraniano na anexada península da Crimeia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.