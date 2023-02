Cargueiro espacial russo Progress MS-22 atraca na Estação Espacial Internacional

O cargueiro espacial russo Progress MS-22 atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional (EEI), transportando água, alimentos e combustível para a tripulação da plataforma orbital.

O Progress MS-22, que permanecerá acoplado por mais de seis meses, foi lançado há mais de 50 horas do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, por um foguetão Soyuz-2.1, noticiou a agência EFE.

A nave levou 2,5 toneladas de carga para os ocupantes da estação, incluindo 420 litros de água, 740 litros de combustível e outros equipamentos.

A EEI é atualmente ocupada pela tripulação número 68, constituída por sete pessoas: os russos Sergei Prokopiev, Dmitri Petelin e Anna Kíkina, os astronautas norte-americanosd Francisco Rubio, Nicole Mann e Josh Cassada e o japonês Koichi Wakata.

Os Progress MS foram criados com base nas naves tripuladas soviéticas Soyuz pela empresa espacial Energuia, com o objetivo de transportar cargas para as estações orbitais e servem também para corrigir as suas órbitas.

A última correção desse tipo foi realizada em 03 de fevereiro com a ajuda da nave Progress MS-20, que elevou a órbita da EEI em 2,4 quilómetros para garantir o seu posicionamento adequado.

Antes, a Progress MS-20 também levou a cabo manobras para impedir um impacto da EEI com lixo espacial.

Desde 2018, os cargueiros espaciais Progress MS podem chegar ao seu destino após cumprirem duas órbitas à volta da Terra, o que lhes permite acoplar na estação três horas e 40 minutos após o lançamento, mas o Progress MS-22 utilizou na atual missão o esquema tradicional, que prevê 34 voltas ao redor do planeta numa viagem de cerca de 48 horas.