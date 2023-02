Moldova identifica atividades russas de "destabilização"

Os serviços secretos da Moldova indicaram hoje ter detetado atividades de "destabilização", após declarações do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que tinha intercetado um plano russo sobre esta ex-república soviética.

"Com base em informações fornecidas pelo nosso parceiro ucraniano e em dados internos, confirmamos ter identificado atividades visando enfraquecer e destabilizar a Moldova", escreveram os serviços secretos do país num comunicado, acrescentando não poderem fornecer agora mais pormenores "devido ao risco de comprometer" as medidas em curso para "esclarecer" o que se passou.

"As nossas instituições estão a trabalhar para garantir a segurança do país e a utilizar todas as informações dos nossos parceiros para prever e impedir tais tentativas", reagiu, por sua vez, a Presidente pró-europeia, Maia Sandu.

Em visita a Bruxelas, o chefe de Estado ucraniano disse ter "intercetado um plano de destruição da Moldova, plano esse que estava nas mãos dos serviços secretos russos".

"O plano mostrava quem, quando e como desferir um golpe fatal na democracia moldova", precisou Zelensky, acrescentando, contudo: "Não sei se de facto Moscovo deu a ordem para que fosse executado, mas, em todo o caso, (...) o plano era muito semelhante àquele que tentaram pôr em prática na Ucrânia", que invadiram a 24 de fevereiro de 2022, desencadeando naquele país uma guerra ainda em curso, quase um ano depois.

A Moldova, um pequeno Estado com 2,6 milhões de habitantes vizinho da Ucrânia e candidato desde o fim de junho à adesão à União Europeia (UE), é militarmente ameaçado pela Rússia com a presença de soldados russos no seu território, na região separatista pró-russa da Transnístria.

A chefe de Estado moldova acusou recentemente a Rússia de estar por detrás do tráfico de armas, de mercadorias e de seres humanos e de financiar manifestações contra o Governo do país.